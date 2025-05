Campionati italiani universitari. Oggi la sfilata con mille atleti

Le competizioni della 78esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili ad Ancona sono iniziate ieri con le prime gare che coinvolgono gli atleti delle discipline equestri, del tennistavolo e taekwondo. Ad aprire le gare la gimkana western, disciplina per la prima volta ai Cnu, al Tabù Ranch di Osimo e che ha visto anche i primi premiati. Oggi le finali di taekwondo che si disputano al Palacasali e quelle del tennistavolo le cui gare (nelle quali si confrontano circa 90 atleti) si svolgono al Palascherma. Quattordici le discipline e sport individuali a questi campionati universitari: atletica leggera, calcio a 11, calcio a 5, judo, basket, karate, volley sia maschile che femminile, rugby a 7, scherma, taekwondo, tennis, lotta, tennistavolo oltre al tiro a volo e le discipline equestri.

Intanto oggi il grande appuntamento con la sfilata inaugurale che partirà alle 18 da piazza Cavour e arriverà fino a Piazza della Repubblica, per poi risalire e giungere in piazza Pertini, dove si terrà la cerimonia ufficiale. Per le vie cittadine saranno oltre mille i giovani, in rappresentanza delle delegazioni dei circa 50 CUS italiani presenti alla manifestazione, che porteranno ad Ancona durante la settimana dei campionati oltre 4mila studenti atleti provenienti da tutta Italia. Sarà un momento simbolico e rappresentativo, con le delegazioni universitarie che coloreranno il centro storico della città in un clima di entusiasmo e condivisione, ormai non nuovo per Ancona, che recentemente ha accolto anche i 1.400 giovani dell’Erasmus Generation Meeting. "Con questa cerimonia di apertura – dice un comunicato – Ancona ribadisce il proprio ruolo di città universitaria, dell’accoglienza e dello sport, pronta a vivere una settimana all’insegna dei valori universitari, della competizione leale e dello spirito di squadra".