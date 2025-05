Campionati universitari, band e volontari cercasi

In occasione dei Campionati nazionali universitari 2025, che si svolgeranno ad Ancona dal 24 maggio al 1 giugno, il Comune allestirà un palcoscenico in piazza Pertini e cerca band musicali e solisti interessati a esibirsi. "Vogliamo che questo sia un evento non solo sportivo-universitario – afferma l’assessore all’Università Marco Battino (nella foto) – ma anche cittadino, e che i veri protagonisti di quelle giornate siano i giovani, ai quali diamo la possibilità di essere presenti in tutta la manifestazione: nella parte sportiva, in quella organizzativa e anche, con questo palco, in quella artistica e dell’intrattenimento".

Per raccogliere le disponibilità alla partecipazione e procedere con la conseguente organizzazione, previa valutazione delle proposte, il Comune mette a disposizione la mail info comune.ancona.it, a cui entro l’11 maggio gli interessati possono inviare un breve video o link a una performance con le informazioni di contatto.

È ancora possibile, inoltre, per tutti gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, presentare la candidatura per entrare a far parte dello staff dei volontari che saranno attivi nei giorni dei campionati. Gli studenti dell’Ateneo dorico possono candidarsi entro il 23 maggio al link https://bit.ly/4jz0SZa. Informazioni ulteriori potranno essere richieste all’indirizzo cnu2025 cusancona.it