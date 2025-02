Campionati universitari: ecco il logo coi simboli dorici

È stato annunciato ieri dal canale Federcusi, Federazione italiana dello sport universitario, il logo ufficiale dei Campionati universitari 2025 che si terranno ad Ancona dal 24 maggio al 1 giugno di quest’anno. "Prende forma con questo ulteriore passo avanti – afferma l’assessore all’Università Marco Battino – il lavoro che stiamo portando avanti con l’Università Politecnica delle Marche e il Cus Ancona per realizzare nella nostra città, per la prima volta nella nostra storia, questo evento di portata nazionale e di grande rilevanza. Sarà un momento di crescita importante per Ancona Città Universitaria, una realtà che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Il racconto di questo evento comincia ora ma si prolungherà nei prossimi mesi, parallelamente con il percorso degli atleti, che dalla scorsa settimana sono nelle fasi di qualificazione. Vogliamo essere accoglienti e pronti per questo appuntamento che siamo onorati di ospitare".

L’organizzazione dei Campionati universitari è già partita da un anno, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune, con l’Università e il Cus, coinvolgendo la Regione, le Associazioni di categoria e, in particolare, il sistema della ricettività alberghiera del territorio.