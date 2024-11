Campionato di A2, sesta giornata

Dalla sesta giornata del campionato italiano di serie A2 Macerata torna con un risultato schiacciante sull’Albinea 5-1 e adesso al Circolo Giuseppucci si accendono i sogni playoff. Non inganni il risultato così netto a favore dei maceratesi, la trasferta lungo la via Emilia presentava diverse insidie, che i ragazzi capitanati da Alessio Cherri hanno saputo affrontare con la giusta determinazione. La squadra marchigiana si presentava al completo, con lo spagnolo Alejandro Marti Pujolras (n°361 ATP) a formare il quartetto dei singolaristi in aggiunta a Tommaso Compagnucci, Edoardo Lamberti e Gianluca Acquaroli. Compagnucci è uscito agilmente vittorioso dallo scontro con Leonardo Iemmi per 61 62.

È stata quindi la volta di Lamberti, autore di un ottimo match contro l’ex 480 ATP Tommaso Iotti imponendosi 62 76 (4). Unica nota dolente la sconfitta di Acquaroli che ha ceduto a Cristian Carli per 67(5) 16. A fissare il punteggio sul momentaneo 3 a 1 ci ha pensato Pujolras, sconfiggendo Flavio Bocci per 61 61. Nei doppi la storica coppia composta dai fratelli Compagnucci, Tommaso e Nicolas, non ha tradito, e si è conquistata il punto per 62 63 contro Tommaso Iotti e Matteo Bononi. Il punto esclamativo alla prestazione di carattere dei marchigiani l’ha messo la coppia formata da Pujolras e un redivivo Acquaroli, con un netto 63 64 ai danni degli emiliani Bocci/Iemmi Leonardo.

Queste le parole del presidente del circolo Atm di Macerata Fabiano Tombolini: "C’è grande soddisfazione da parte dei ragazzi e orgoglio da parte della dirigenza per aver centrato, con una giornata di anticipo, l’obiettivo prefissato che era quello della salvezza. Domenica in casa la formazione capitanata da Cherri si giocherà l’ingresso ai playoff. Se vinciamo siamo sicuri dell’ingresso. Testa alla prossima, vinciamo e aspettiamo i risultati delle altre partite".