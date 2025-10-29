Torna a casa senza punti l’ATM Macerata dalla trasferta di Prato. Dopo il convincente 6-0 rifilato ad Alghero nella terza giornata, i marchigiani hanno trovato sulla loro strada un Bisenzio in forma, che si è imposto 4-2 nella quarta giornata del campionato di Serie A2 maschile di tennis. Un risultato che replica esattamente quello dell’andata. Sul cemento toscano, la squadra di Fabiano Tombolini ha raccolto meno di quanto sperato, con i singolari che hanno indirizzato l’incontro prima dei doppi. Una giornata che conferma la difficoltà nel confronto diretto con una delle formazioni di riferimento del girone.

Il primo campo ha visto Campana ribaltare la situazione contro Tommaso Compagnucci. Il maceratese aveva portato a casa il primo set 6-4, ma il toscano ha trovato la risposta chiudendo 6-1, 6-1. Nel secondo singolare, Lopez Morillo ha superato Nicolas Compagnucci 6-1, 6-2 in un match dove lo spagnolo ha fatto valere maggiore continuità, senza lasciare spazio al marchigiano. Il punto dell’onore per Macerata lo ha firmato Gianluca Acquaroli. Il portacolori dell’ATM ha battuto Banti 6-4, 6-1, confermandosi ancora una volta tra i punti fermi della squadra con una prestazione solida e concreta.

Sul campo principale, Pieri ha chiuso i conti battendo Marti Pujolras 7-6(1), 6-2. Primo set risolto al tie-break, poi maggiore controllo nel secondo per il numero uno del Bisenzio. Con il 3-1 nei singolari, l’incontro era praticamente deciso. Nel primo doppio, Pieri e Lopez Morillo hanno avuto la meglio sulla coppia Sada/Nicolas Compagnucci con il punteggio di 6-1, 6-3. Nel secondo doppio, però, Macerata ha mostrato carattere. Lamberti ed Eduardo Marti hanno portato a casa il secondo punto di giornata battendo Banti e Mesaglio 5-7, 7-5, 10-4: finale dunque di 4-2 per Bisenzio.