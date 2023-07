Campionato Jesino di Scacchi, Sabato la Prima Tappa

Campionato jesino di scacchi, buona la prima. Sabato nello spazio esterno dell’Irish Pub Oscar Wilde la prima tappa del torneo organizzato dall’Istruttore della Federazione Scacchistica Italiana Luigi Ramini. Un vero e proprio campionato jesino diviso in 3 tornei separati, con in più una classifica finale data dalla somma delle gare precedenti, che permetterà di stabilire il campione assoluto della città e quelli delle varie categorie. Il campionato è aperto a tutti i giocatori di Jesi o agli allievi di qualsiasi età che abbiano fatto anche in passato corsi di scacchi.