Campionato mondiale di ornitologia, ha vinto un allevatore anconetano

Un allevatore ornitologico anconetano trionfa al 70esimo Campionato mondiale di Ornitologia tenutosi dal 14 al 22 gennaio scorso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Si tratta di Arnaldo Marsili, un pensionato settantenne dell’Istituto Geografico De Agostini. L’evento, ha ospitato uccelli ornamentali provenienti dagli allevamenti di tutto il mondo, ed era organizzato sotto l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) e della Confédération Ornithologique Mondiale (COM), con il patrocinio del Comune di Napoli.

Nel capoluogo partenopeo l’anconetano Arnaldo Marsili ha conquistato l’iride e ben due secondi posti nella sezione riservata ai canarini “Isabella”. Si tratta, tecnicamente, del “Bruno a fattore rosso” e del “Nero a fattore rosso”, volatili rarissimi e di difficile realizzazione ottenuti attraverso incroci di colore bordeaux scuro. Esemplari di pregio, selezionati e allevati con cura dal marchigiano che dall’alba al tramonto si prende cura di oltre trecento volatili ospitati nel suo allevamento alle Palombare.

"La passione – dice Marsili – l’ho ereditata da mio padre. Per anni ha tentato attraverso vari incroci di creare il Canarino Nero. Esemplare che finora nessuno al mondo è riuscito a realizzare. Certo si tratta di un hobby che è diventato, ora che sono in pensione, una sorta di lavoro dovendo stare vicino ai miei uccellini 365 giorni l’anno, dar loro da mangiare, curarli, e tentare di realizzare esemplari rari in natura. Ma i sacrifici vengono ripagati e questo titolo mondiale e le due medaglie d’argento mi gratificano molto".

Arnaldo Marsili, già presidente dell’Associazione ornitologi marchigiani, nonostante il titolo mondiale sta con i piedi per terra e non vola…., è il caso di dirlo, molto alto: non si è montato la testa. Lo troviamo nel suo allevamento accanto ai suoi volatili. Non lo dice ma in cuor suo sogna di essere un giorno colui che riuscirà per primo al mondo a creare il Canarino nero!