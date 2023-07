Campioni anche nel look Dalla barba a metà di Gimbo alle unghie dipinte di Tommy

di Andrea Pongetti

Tommaso Marini orgoglio dorico. Il mondo della scherma internazionale e dello sport italiano sono in estasi per l’impresa più grande del fiorettista di Ancona, appena laureatosi campione del mondo ai Mondiali di Milano. Da ogni parte, anche da campioni di altre discipline, arrivano i complimenti per la medaglia d’oro che conferma il figlio di Stefano ed Anna, tra i 3.000 che a Milano hanno spinto con grande calore il campione verso un oro storico (l’Italia non se lo aggiudicava da ben cinque anni), fenomeno numero 1 della scherma mondiale e tra i grandi, ormai, di tutto lo sport azzurro. Ma è ad Ancona, città di Tommaso che mai, anche nel momento di maggiore gloria, ha dimenticato le sue origini, che la risonanza dell’impresa del neo campione del mondo è ancora fortissima.

E senz’altro destinato a far rumore ancora a lungo, in attesa della gara a squadre. Sui social e non solo, l’eco è enorme in queste ore. "Siamo orgogliosi di Tommaso, che ha dimostrato forza di volontà, spirito di sacrificio e tenacia veramente esemplari – sottolinea Maurizio Dellabella del Club Scherma Jesi, dove Marini si allena – Ha combattuto con i dolori per il problema alla spalla ma non si è mai perso di coraggio conquistando un titolo mondiale storico". D’altronde Marini lo avevo anticipato, dimostrando di essere campione che sa far seguire i fatti alle parole: "nonostante l’infortunio alla spalla, l’obiettivo del Mondiale in casa rimane la mia priorità. Avanti senza limiti e solo per vincere", aveva scritto sul suo profilo social il 16 giugno. Nessuno dimentica il contributo dato dai suoi primi tecnici, i maestri Marina Montelli e Danilo Montanari del Club Scherma Ancona ed è soprattutto nel capoluogo che l’impresa ha commosso i tanti che hanno visto crescere il bambino diventato campione: "un autentico predestinato fin da piccolo" scrive un utente facebook, mentre in tanti ricordano che "in fondo c’era soltanto da aspettarselo. Complimenti Tommaso, sei un nostro orgoglio anconetano". "È un grande momento per tutto lo sport anconetano – allarga il discorso il presidente del Coni Fabio Luna – L’oro di Alice Volpi, ora di Tommaso Marini, con Cerioni alla guida. Ma non dimentichiamo quello di qualche giorno fa di Tommaso Brugnami nella ginnastica. Marini è un punto di riferimento: sta dimostrando che si può essere campioni e rimanere un bravissimo ragazzo". Un fuoriclasse capace di festeggiare con la maglia della Curva Nord Ancona, emozionando il padre Stefano che della curva fa parte da sempre e gli stessi ultras dorici, che con un video inneggiano a Tommaso, la cui pagina instagram è sempre più seguita. Tra i follower, c’è anche Gianmarco Tamberi, in un ponte ideale tra campioni capaci di vincere e bucare lo schermo, ma senza perdere il legame con le radici. "Gimbo e Tommaso, simboli e orgoglio di Ancona", scrive un utente sui social. Impossibile dargli torto.