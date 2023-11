"Campo al Mosconi, nessun dietrofront"

Campo sintetico al Mosconi, dopo il duro j’accuse dell’imprenditore jesino Andrea Pieralisi tramite il Carlino l’assessore allo Sport Samuele Animali assicura: "Già il 12 luglio era stato chiarito come la proposta di project financing della Jesina era stata valutata positivamente dal punto di vista tecnico tanto che l’intervento è stato inserito nel documento unico programmazione 2024-2026 con delibera consiliare del 25 luglio. Non una generica "apertura" quindi, ma un impegno ben preciso da parte del Comune che lungi dall’aver fatto dietrofront sta aspettando la consegna della documentazione senza la quale a norme del Codice dei contratti pubblici non si può procedere. In particolare, manca la necessaria asseverazione del piano economico finanziario". "La circostanza – aggiunge - è stata chiarita in occasione dell’incontro tra Comune e dirigenza della Jesina in esito al quale la stessa società sportiva si è impegnata a consegnare la documentazione, impegno ribadito da ultimo anche il 7 ottobre scorso sempre a mezzo stampa. Non si intende dunque sindacare le motivazioni dell’imprenditore (che ha annunciato il ritiro della donazione alla Jesina, ndr), ma solo fare chiarezza su circostanze che vanno tenute distinte dal piano sportivo".