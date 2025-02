Campo Amadio, un calvario. I lavori slittano ancora

Continua a provocare problemi il fango portato dall’alluvione di settembre 2024, che assieme all’acqua hanno devastato il campo Amadio di Castelferretti. Il materiale che si è accumulato sotto al manto in erba sintetica oltre quattro mesi fa, infatti, non si sarebbe ancora asciugato. Circostanza che, nonostante il previsto avvio del cantiere a febbraio, ha indotto la ditta a posticipare i lavori di almeno trenta giorni. Insomma, un calvario senza fine. In testa per le società che lo utilizzavano come quartiere generale per prime squadre e settore giovanili (Falconarese, Castelfrettese e Palombina Vecchia).

A fornire gli ultimi aggiornamenti, contattata dal Carlino, è l’assessore allo Sport Ilenia Orologio. Aggiornamenti resisi necessari dopo la deliberazione 35 della Giunta del 23 gennaio, pubblicata ieri sull’Albo pretorio, per avviare il prima possibile i lavori di manutenzione, dietro l’approvazione del progetto di fattibilità-tecnico economica predisposto dagli uffici tecnici del Comune. L’amministrazione ha recuperato 163mila euro per l’Amadio, grazie all’avanzo per la rinegoziazione dei mutui. Purtroppo, però, ci si è messo di mezzo ancora una volta il fango. "La ditta era pronta per partire ma dopo un ultimo sopralluogo – ha raccontato Orologio –, cui sono seguite le verifiche sulla struttura, è stato accertato che il fango non si è ancora solidificato. Bisognerà attendere che quel limo si solidifichi, prima di procedere con le opere in programma. Ma, in considerazione di questa situazione, dovrebbero partire a marzo e non più a febbraio. Per tali motivi, l’ipotesi di chiusura del cantiere avverrà tra maggio e giugno, ma ad ogni modo ci hanno assicurato che i lavori dureranno, come annunciato in precedenza, non più di due mesi. Lavori che – ha aggiunto – prevedranno, nel campo principale, la rimozione del tappeto e della struttura che lo ancora al terreno. Successivamente si procederà alla rimozione del limo, per poi riapplicare struttura e tappeto. Stesso discorso per il campo secondario dove però, in più, verranno rimosse le radici degli alberi che correvano sotto al tappeto".

È invece pronto a partire il cantiere per risanare la copertura geodetica di uno dei campi da tennis di via dello Stadio, danneggiata da fine dicembre. Lavori per 49mila euro, in larga parte coperti dall’assicurazione: "La prossima settimana dovrebbero iniziare", ha specificato Orologio. Il progetto è stato approvato dalla Giunta nella stessa seduta della scorsa settimana.

Giacomo Giampieri