Campo Amadio, via ai lavori: servono due mesi

"L’avvio dei lavori al campo Amadio rappresenta un passo atteso e fondamentale per restituire alla nostra comunità uno spazio sportivo importante". Sono le parole dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio dopo che, da lunedì 19 maggio, sono iniziate ufficialmente le operazioni nella struttura di via dell’Artigianato, che era stata profondamente danneggiata dall’alluvione del settembre 2024, prima di subire il colpo di grazia con il nuovo allagamento nell’ottobre dell’anno scorso. L’intervento prevede il recupero del manto di gioco in erba sintetica. Come noto, infatti, il fango si è accumulato tanto sul campo principale, quanto su quello secondario, infiltrandosi sotto il tappeto verde e rendendoli entrambi inutilizzabili. Da una decina di giorni l’azienda specializzata sta sollevando porzioni di tappeto per eliminare il fango sottostante e ripristinare il fondo su cui è posata l’erba sintetica.

Erba sintetica che viene inoltre ripulita per eliminare fango e detriti rimasti in superficie. L’intervento dovrebbe richiedere almeno due mesi di lavoro, fatte salve le sospensioni dovute al meteo, ed è stato finanziato con un fondo straordinario di 160mila euro. Lo stanziamento era stato già deciso dell’amministrazione comunale a gennaio, ma l’impresa che esegue il lavoro ha dovuto attendere che terminasse la stagione più piovosa per garantire la migliore riuscita dell’intervento nei tempi più rapidi. Insomma, ci è voluto un po’ di tempo in più, ma la notizia dell’avvio dei lavori è positiva per le squadre di calcio della città – Castelfrettese, Falconarese e Palombina Vecchia – costrette a ripiegare e a distribuirsi negli altri impianti. In particolare al Roccheggiani, uno stadio in erba naturale in cui l’erba, però, oggi non c’è pressoché più. Questo in considerazione dell’uso intensivo che ne è stato fatto in questi mesi.

Non appena l’Amadio tornerà fruibile, dunque, anche nel glorioso stadio falconarese si potrà procedere con altri lavori che prevedono la semina del prato, potendo sfruttare su alcuni mesi di chiusura, anche in corrispondenza del termine dei campionati durante il periodo estivo. Per Orologio, l’intervento all’Amadio "è legato anche il recupero dello stadio Roccheggiani, la struttura più importante del nostro territorio. Se i tempi saranno rispettati, contiamo di poter riprendere le attività a fine estate in entrambi gli impianti, offrendo così alle associazioni e ai giovani luoghi rinnovati dove allenarsi, incontrarsi e crescere insieme. Lo sport è un motore di socialità, educazione e benessere e investire in strutture adeguate significa investire nel futuro della città", ribadisce l’assessore.

Giacomo Giampieri