Campo Carletti, il Tar: gioca Monte Roberto

Gestione del campo Carletti, il Tar Marche respinge il ricorso della Ssd Pianello che storicamente giocava in quell’impianto. A trionfare almeno per il momento è la Asd Monte Roberto, ma non si esclude l’appello. Siamo in un paese di appena 3mila abitanti dove si è ricorso alle aule del tribunale per la gestione di un campo sportivo la quale ha scatenato un vero e proprio scontro tra il Monte Roberto Calcio e il Pianello Vallesina.

Tutto è iniziato la scorsa estate quando il Comune ha affidato per tre anni la gestione dell’impianto alla neonata Asd Monte Roberto Calcio (Terza categoria) vincitrice all’interno del bando sul Pianello Vallesina. A fare la differenza è stata la proposta sul canone: il Monte Roberto avrebbe offerto 6mila euro rispetto ai 13mila che il Comune era disposto ad accollarsi. A quel punto sono intervenuti gli avvocati ed è scattato il ricorso al Tar da parte del Pianello che chiedeva di effettuare nuovamente i conteggi per la graduatoria del bando, ma ora la società sportiva è risultata soccombente, almeno per ora.

sa. fe.