Campo da padel e offese: arriva una condanna

Prima di aprire erano stati oggetto di polemiche e illazioni sulle procedure di acquisto dell’area e della concessione edilizia ottenuta. Una volta aperto l’impianto erano continuate le offese soprattutto su Facebook e Instagram, di questo tenore: "Vedo solo una speculazione fatta con pochi spicci da una società a responsabilità limitata che vuole fare i propri legittimi interessi, guadagnare il più possibile cavalcando la moda del momento". E ancora "un regalo fatto ai privati", "abuso edilizio", "qualcuno per occupare il suolo pubblico deve pagare, altri no".

Al centro della diatriba era finito il campo da padel realizzato dai tre soci, Lorenzo Mondini, Andrea Bucci e Marco Bramucci della società Heroes Padel Club, tra le vie don Baldoni, De Bosis e Gobetti. Per quelle frasi, e altre, riportate sui social è finito a processo per diffamazione aggravata un residente della zona, Gianpietro Graziosi, 64 anni, che il tribunale ha condannato a 8 mesi, pena sospesa, più al pagamento di 3mila euro di provvisionale per ciascun socio della Heroes che si è costituito parte civile con l’avvocato Sara Nicolini.

La sentenza è arrivata il 23 settembre scorso, decisa dal giudice Pietro Zampetti, e ha previsto anche la pubblicazione del dispositivo sui quotidiani, a spese dell’imputato, e sulla pagine Facebook del gruppo "La sai l’ultima di Falconara". La questione del capo da padel aveva suscitato reazioni già dal 2019, quando era nata l’idea ai tre soci di realizzare uno spazio sportivo che rilanciasse anche la città acquistando un’area in disuso da anni.

Un’area che è sempre stata privata. In fase di concessione edilizia i tre soci avevano disposto l’uso pubblico per non avere intoppi nel rilascio della concessione che negli anni ha poi portato a beghe con il Comune e l’Arpam, fino alla chiusura temporanea del campo per il quale si è arrivati fino a davanti al Tar. L’impianto è ancora chiuso e deve essere messo a norma per i rumori, pochi decibel di sforamento, con barriere acustiche. Intanto però i tre soci hanno vinto, almeno per il primo grado di giudizio, su tutte le offese subite in quattro mesi, da marzo a luglio del 2021.

L’imputato, difeso dall’avvocato Anna Cucchiarini, ha sempre sostenuto di aver voluto solo difendere i cittadini e che quelle esternazioni (accompagnate anche da emoticon) non erano offese ma spirito di critica. Stando alle accuse il 64enne, postando numerosi commenti sui social riferiti alla società e ai soci per la realizzazione di quattro campi da padel, avrebbe invece offeso la reputazione degli stessi con riferimenti alla legittimità dell’acquisto e dei lavori eseguiti. L’impianto era stato aperto nel 2022.

Marina Verdenelli