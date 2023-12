"Campo di allenamento ridotto a un pantano"

Nel mirino di residenti e fruitori il nuovo parco Calisthenics nei giardini Hoenkirchen-Siegertsbrunn in viale Europa. Non tanto l’impianto che è fruibile gratuitamente da tutti i cittadini di Montemarciano e non. Ma il fondo in terra che alla prima pioggia si trasforma in fango. La struttura, nata per favorire l’allenamento a corpo libero all’aria aperta, è stata finanziata con il compenso del presidente del consiglio comunale Paolo Magrini e con il contributo del Rotary club di Falconara. "Nell’impianto – attaccano da Progetto Montemarciano – manca una pavimentazione idonea antinfortunistica e la terra su cui è stato installato con pioggia e umidità diventa insidiosa e rende la palestra a cielo aperto impraticabile". Ma non è tutto: "Per partecipare al bando bisognava indicare chi avrebbe gestito l’impianto garantendo anche la piccola manutenzione. Mentre l’amministrazione comunale non ha spiegato questo elemento fondamentale".