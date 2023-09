Campo di atletica senza luce: si corre con le torce

Era il 5 agosto scorso quando, durante un forte temporale abbattutosi anche su Osimo, un fulmine ha colpito un palo dell’illuminazione del campo di atletica leggera alla Vescovara generando un guasto all’impianto elettrico. Da allora l’illuminazione notturna del campo non funziona a dovere. Gli agonisti e amatori che frequentano la pista, per potersi allenare, nelle ore serali spesso si sono portati appresso le torce. "Occorre una pronta soluzione", dicono, cercando di trovare una soluzione, alcune società di atletica che fanno allenare le proprie promesse in quel campo dove è "nato" anche il campione del mondo Gianmarco Tamberi. Non cercano polemiche, precisano, ma chiedono il ripristino della situazione a quasi due mesi di distanza. A causa della temporanea chiusura per lavori dei campi di Castelfidardo e di Ancona poi, in questo periodo molti sarebbero i frequentatori della pista, presa davvero d’assalto. "Dopo diversi solleciti fatti all’amministrazione comunale, ancora oggi non si è fatto vivo nessuno per risolvere il problema", dice il consigliere Sandro Antonelli delle Liste civiche. Polemiche avevano già investito la stessa pista. Nel novembre 2019 c’era stato il taglio del nastro del restyling costato circa 300mila euro che aveva interessato il rifacimento parziale del fondo ma, dopo mesi, la pista presentava fessurazioni, dovute alla terra ci riporto con una vena d’acqua sottostante, che hanno richiesto il riempimento successivo per il ripristino della sicurezza dell’impianto.

Problemi ci sono anche a Castelfidardo dove le società sportive fanno difficoltà a dividersi l’utilizzo del palazzetto dello sport perché non sarebbero sufficienti le ore per gli allenamenti, considerata la richiesta maggiore rispetto alla capacità dell’impianto sportivo stesso. "Uno dei punti del programma della nostra coalizione fosse quello di acquistare all’asta il Green Sporting club, un’area di tre ettari attrezzata da destinare alle attività sportive – dicono dal gruppo di opposizione Fare bene per Castelfidardo -. Quella nostra proposta non è stata presa in considerazione dall’amministrazione comunale, e a fine marzo la struttura è stata acquistata da un privato per la modica cifra di 216mila euro".

Silvia Santini