"Campo fotovoltaico. Subito un Consiglio"

Nuovo maxi campo fotovoltaico tra Paterno e Argignano, l’opposizione chiede un consiglio comunale aperto sul tema e presenta una mozione. "Attraverso il nostro consigliere Danilo Silvi – spiega il presidente del circolo fabrianese di FdI Silvia Marchesini - stiamo promuovendo un consiglio comunale aperto per fare ciò che da tempo avrebbe dovuto fare la Giunta Ghergo e cioè informare i fabrianesi sulle vicenda del fotovoltaico e conoscerne la posizione a riguardo". Sempre l’opposizione e in particolare Roberto Sorci - Danilo Silvi, Chiara Biondi, Renzo Stroppa, Valentina Minelli, Pino Pariano e Leonardo Zannelli ha presentato un ordine del giorno per impegnare l’amministrazione comunale "a emanare, in tempi brevissimi, un avviso pubblico, per chiedere ai cittadini interessati e possessori delle attuali aree industriali-artigianali (dove potrebbero essere installati i campi fotovoltaici, ndr), se sussiste la loro volontà all’eventuale retrocessione urbanistica. E nello stesso bando, richiedere a chi fosse in possesso di aree a destinazione urbanistica diversa, se hanno interesse ad una eventuale trasformazione in industriale-artigianale. Il tutto per mantenere i corretti standard urbanistici e finanziari del Comune".