Campo fotovoltaico, un comitato per bloccarlo

Maxi campo fotovoltaico tra Paterno ed Argignano, nasce un comitato per contrastarne l’insediamento e fermare lo "scempio ambientale". Proprio come nella vicina Sassoferrato. "Lo scorso primo marzo – rimarcano dal neonato comitato - l’amministrazione comunale di Fabriano ha indetto un’assemblea pubblica per comunicare la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico su di un terreno agricolo di proprietà privata nella frazione di Paterno. I numerosi cittadini intervenuti hanno manifestato la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto, che insieme al suo elettrodotto di circa 5 chilometri, deturperà in maniera irreversibile una delle poche vallate ancora intatte da insediamenti industriali. L’ecomostro sfrutta un piano regolatore antiquato, fermo al 1989, che ha seminato a macchia d’olio le aree industriali su tutte le frazioni. Questo comporta il rischio di veder nascere altri impianti fotovoltaici su altri siti agricoli e forestali, senza alcuna ricaduta positiva per la popolazione. In un’area fortemente deindustrializzata come quella fabrianese, che intende puntare su cultura e ambiente per un turismo sostenibile – aggiungono - continuare a devastare zone di grande pregio ambientale è un’operazione assolutamente non condivisibile e inaccettabile. Per tali motivazioni noi cittadini, riunitici in assemblea a Collamato lunedì scorso, abbiamo deciso di costituire un comitato denominato ‘Eco-logico sì, Eco-mostro no’, che sappia interloquire con Comune, Provincia e con tutte le rappresentanze politiche".

Obiettivo: "Verificare tutti i vari passaggi tecnici, burocratici, amministrativi e legali che stanno portando alla realizzazione dell’impianto, e porre in essere qualsiasi tipo di attività per evitare l’annunciato scempio ambientale" concludono dal comitato ‘Eco-logico sì, Eco-mostro no’.

"La Provincia sta valutando le osservazioni dei proprietari del terreno. Noi come Comune possiamo solo chiedere compensazioni e lo faremo nella misura del 3% del valore monetario dell’energia prodotta e lavorare per una variante al piano regolatore". Ha dichiarato il sindaco Daniela Ghergo durante la partecipata e accesa assemblea al circolo di Argignano. Il primo cittadino ha annunciato compensazioni non economiche ma in termini di opere di riqualificazione della zona interessata dall’insediamento. La conferenza dei servizi si è svolta a settembre e poi è stata sospesa e dovrebbe essere riconvocata entro il mese. La Sovrintendenza sta approfondendo l’esistenza di vincoli di carattere archeologico "che al momento non ci sono" ha comunicato Ghergo.