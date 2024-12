Campo Santilli, ecco la tribuna. Era bloccata da mesi in un deposito

Era rimasta ferma in un magazzino nel nord Italia, pronta ma bloccata da istanze burocratiche ma finalmente l’iter è andato a buon fine e a goderne sono già i tifosi osimani. "Finalmente è stata montata la tribuna al campo Santilli ferma da mesi in magazzino, già pronta nel giugno scorso, ma installata solo in questi giorni. Non è caduto nel vuoto il mio appello a proseguire opere importanti che avevo finanziato per lo sport – dice l’ex consigliere comunale democrat Simone Pugnaloni -. Dopo aver interrogato l’amministrazione dimissionaria sulla questione, oggi mi ritrovo qua con una bella sorpresa. Era uno degli obiettivi condivisi con la Us Osimana, ora spero che gli uffici concludano anche la pratica con l’avvio dei lavori per l’illuminazione al campo Diana". La polemica politica continua, dopo l’annullamento del brindisi augurale in Comune. A inserirsi nel dibattito le Liste civiche: "Il tradizionale scambio di auguri con i dipendenti comunali e delle società partecipate era stato proposto e condiviso da e con tutti: ex giunta, ex Consiglio comunale, commissaria prefettizia e segretario comunale. Sarebbe stato un piccolo passo verso la pacificazione per la città, pur nel momento particolarmente difficile di Osimo. Serviva anche per ringraziare coloro che sono i ’civil servant’ delle amministrazioni, qualunque colore esse siano state. Questo noi abbiamo inteso e, nel solco della pacificazione che da mesi diciamo essere necessaria, ritenevano essere di tutti e per tutti".