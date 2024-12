Campo sportivo: lavori entro la fine dell’anno

Prima della fine dell’anno sono partiti i lavori al campo sportivo "Capodaglio" a Loreto.

Sono iniziati infatti proprio in questi giorni gli interventi degli operai nella struttura sportiva di Villa Musone, come programmato nella road map dell’Amministrazione comunale, che aveva già individuato e incaricato la ditta appaltatrice tempo fa, prima dell’ordinanza che lo scorso 18 novembre aveva disposto la chiusura della struttura, in seguito ad una segnalazione in Questura circa il mancato perfezionamento di alcuni parametri di agibilità.