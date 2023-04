Campo sportivo Saline: nuovo manto sintetico

Il manto in erba sintetica del campo sportivo Saline non è più a norma dal 29 gennaio, deliberato il rifacimento. Intanto è stata concessa una proroga per l’utilizzo fino al termine della stagione sportiva. L’Amministrazione ha avviato l’iter per il rifacimento della recinzione esterna del campo da calcio e la sostituzione del manto in erba sintetica, l’intervento è previsto è previsto nella programmazione triennale 2023-2025 annualità 2023. Un impianto importante per la spiaggia di velluto e che, insieme a tutta la ‘Cittadella dello Sport’ è stato oggetto di numerose critiche negli ultimi mesi. I lavori partiranno al termine di questa stagione sportiva e l’auspicio è che vengano terminati prima dell’inizio della prossima.

In attesa del rifacimento del manto e delle mura di recinzione l’Amministrazione ha provveduto ad erogare 732 euro a fronte di un parere preventivo, da parte della Lnd, per il campo delle Saline. Un campo da calcio che, come molti impianti sportivi della città, uno su tutti il palazzetto dello sport di via Campo Boario, necessitano di un restyling che, in alcuni casi preveda anche la messa a norma di alcuni impianti ormai vetusti e inutilizzabili per gare o partite ufficili.