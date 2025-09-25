Campocavallo, baby gang distruggono due panchine. Furti, 50enne in trappola

Non mollano la presa i vandali a Osimo. Ieri notte hanno distrutto due panchine in via Coppi a Campocavallo, tra le frazioni che più lamenta, da mesi, il fenomeno del baby vandalismo. Sono tutti ragazzini che, complici le prime ore della sera, creano scompiglio, devastano arredi e creano allarme tra i residenti, già intimoriti dalla recente ondata di tentati furti che ha interessato la frazione, costretti ad allertare le forze dell’ordine.

Alla Stazione di recente sono stati visti tirare sassi alle finestre. Poi hanno rubato una bici e l’hanno distrutta davanti agli occhi di un residente. Gli abitanti hanno alzato la voce poi contro la presenza, già denunciata, di giovani vandali nei pressi del play park, che bivaccano anche di giorno, distruggono gli arredi, lasciano sporcizia. In particolare nel mirino è un vecchio stabile che versa nel totale degrado, una ex struttura commerciale a oggi dismessa, piena di scritte con simboli nazisti fatti con lo spray azzurro e nero, sporcizia, immondizia e porte rotte a sprangate.

Tutti i comitati di quartiere hanno portato all’attenzione della giunta il problema sicurezza chiedendo investimenti in telecamere e più controlli, non solo in notturna. L’assessore alla Sicurezza Lorenzo Bottegoni ha ribadito che nuove telecamere arriveranno appena sarà terminato il procedimento in corso per il bando della Prefettura di cofinanziamento ministeriale.

Il 7 e il 18 scorsi poi si sono verificati alcuni furti tra la Stazione di Osimo e Castelfidardo. Dopo indagini lampo i militari sono riusciti a fermare il presunto autore. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno denunciato in stato di libertà, per due furti aggravati, un 50enne di Castelfidardo, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti della stessa natura. Il primo episodio riguarda il furto di un’auto, una Mini Countryman, rubata nella notte alla Stazione e rinvenuta dai Carabinieri a Villa Musone di Loreto il giorno dopo.

Le indagini, corroborate dalle testimonianze raccolte, avevano consentito di raccogliere precisi indizi a carico del 50enne, che era stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per l’episodio. Neanche due settimane dopo appunto, la stessa persona è stata denunciata per aver rubato alcune monete e una felpa da un furgone parcheggiato in via Murri a Castelfidardo, approfittando della momentanea assenza del conducente del veicolo. Il tempestivo intervento di una gazzella dei Carabinieri, allertata dal proprietario del veicolo, ha consentito di rintracciare il sospettato nelle immediate vicinanze del furto e di rinvenire la refurtiva e riconsegnarla al proprietario.

Silvia Santini