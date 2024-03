Campocavallo, fumo da un garage. I vicini allertano i vigili del fuoco

Osimo

Il fumo si vedeva da lontano. I vicini di casa hanno notato la mobilitazione e hanno avuto davvero molta paura. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo sono intervenuti ieri mattina intorno alle 6 in via Cagiata, in zona Campocavallo, per domare le fiamme che si erano sprigionate all’interno di un garage. Il denso fumo visibile nella zona ha allertato i residenti che hanno dato l’allarme. Dopo aver spento l’incendio i vigili del fuoco han provveduto ad evacuare il fumo e a portare all’esterno i materiali bruciati tra cui due congelatori. Subito dopo è stata valutata la staticità della struttura che non ha riportato danni. Tutto il garage era impraticabile, annerito dal fumo. C’è voluto del tempo prima che i pompieri potessero lasciare il posto ed essere sicuri che non ci fossero più problemi. I proprietari erano svegli e non sono rimasti coinvolti nel rogo né hanno inalato il fumo perché quando si sono accorti sono usciti subito di casa. Non c’è stato bisogno dunque di attivare i soccorsi. In corso di valutazione le origini delle fiamme. L’incendio sarebbe di natura accidentale e potrebbe essersi originato proprio da un corto circuito di quei due elettrodomestici.