Campocavallo, il Comitato di quartiere sul piede di guerra: "Sono state fatte tante promesse, ma ancora non abbiamo visto nulla"

E’ sul piede di guerra il consiglio di quartiere di Campocavallo e San Sabino di Osimo. Diverse le problematiche riscontrate e portate all’attenzione della nuova amministrazione. "Troppi atti vandalici, segnalazione caos fino a orari notturni inoltrati, carenza di controlli da parte delle forze dell’ordine perché in ammanco, poi il museo del Covo, avevano detto che era iniziata la gara di appalto ma ancora tutto tace. Il distributore d’acqua è stato autorizzato ma non è ancora presente – dice la presidente Silvia Mezzelani -. Era stata data direttamente dalla sindaca l’autorizzazione a spostare bidoni in via Cagiata davanti al bar Luisa che ora limitano la viabilità del marciapiede e coprono il tabellone dei defunti e dei Consigli di quartiere. La zona verde dietro al marciapiede è di proprietà della chiesa che nega la possibilità di mettere i bidoni in quel posto perché c’è la vecchia chiesetta dove è avvenuto il miracolo della Madonnina di Campocavallo. La derattizzazione non è stata fatta: all’assemblea del 9 settembre abbiamo visto in circa 2 ore almeno 10 ratti passarci vicino". E’ stato poi richiesto di cambiare viabilità in via Jesi: "Era stato deciso di sperimentare una nuova viabilità all’assemblea di luglio. Non è stato fatto nulla".