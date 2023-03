Campocavallo, la nuova scuola resta un miraggio

La riunione promessa non è ancora stata organizzata. Le mamme l’hanno incalzato e il sindaco, un mese fa, ha detto loro che entro marzo avrebbe fatto il punto in una seduta pubblica. E quindi continuano ad attendere informazioni sulla nuova scuola primaria le famiglie di Campocavallo di Osimo. I propri figli infatti frequentano le lezioni nel vecchio edificio scolastico. Il tempo è passato velocemente dopo il dietrofront alla realizzazione della struttura attraverso il fondo Miur. L’attuale struttura presenta alcune aule troppo piccole, corridoi stretti e una classe è addirittura distaccata in un container adiacente la scuola. Per motivi di spazio quei bambini non hanno neanche diritto alla mensa scolastica.

"I bambini hanno il diritto di imparare e le maestre di insegnare in una scuola adatta e di tutto rispetto", dicono le mamme in coro. "Quando sono stato eletto sindaco, tra le priorità messe sul tavolo di questa amministrazione c’era e c’è sempre stata la scuola di Campocavallo. Una struttura necessaria, indispensabile per garantire ai numerosi cittadini che vivono nel quartiere, la possibilità di dare ai propri figli gli spazi che meritano nel luogo in cui sono nati. Il vertiginoso aumento dei residenti in questa zona ha fatto sì che, in qualche anno, le esigenze diventassero sempre più stringenti – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. Ero convinto, e di questo mi scuso, che il progetto portato avanti con il ministero dell’Istruzione attraverso il Fondo di garanzia, condiviso con altri sette enti locali, andasse in porto in poco tempo. Così non è stato ma ci tengo a precisare che ci siamo sfilati e abbiamo avviato un percorso nostro proprio per cercare di accelerare i tempi. Il nostro progetto ha conosciuto gli ostacoli della pandemia prima e dell’aumento vertiginoso delle materie prime poi. Tra i miei desideri, questo sì, c’era quello di poter tagliare il nastro perché una nuova scuola è una delle cose più belle che un sindaco possa lasciare alla comunità. Non sarà io quel sindaco ma con questa amministrazione, questo lo assicuro, sarà posata la prima pietra".

Non se ne farà proprio nulla invece della nuova scuola media a San Biagio, come ribadito dal primo cittadino: "Abbiamo fatto fare uno scenario demografico da qui a cinque anni e purtroppo è emerso che non ci saranno iscritti". Quella in progetto a Campocavallo sarà una scuola da mille e 800 metri quadrati con 10 aule per un doppio ciclo didattico, due aule interciclo per attività laboratoriali.

Silvia Santini