"Campocavallo ostaggio delle sagre: non si vive"

Troppi disturbi per colpa delle sagre a Campocavallo di Osimo. La protesta è arrivata in Comune da parte di un residente. "Nel 2023 ce ne sono state ben cinque con 17 giorni di festa in totale, giorni in cui bisogna adeguare le proprie esigenze a quelle delle sagre per via della musica a tutto volume, delle prove nel pomeriggio e del rumore post festa", ha detto. Anche se la bella stagione è lontana, è una richiesta che tanti hanno bollato già come legittima immaginandosi già lì, a vivere quei momenti. La situazione non "migliorerà". Le sagre in quella sola frazione saranno addirittura sei quest’anno: in aggiunta ci sarà quella del Leone perché la sede originaria (Foro Boario) non sarà disponibile. "Con una certa frustrazione, mi sono raccomandato di far valere l’unico punto che sembra essere in potere del Comune, quello di dare deroga alla fine della musica all’1 di notte invece che a mezzanotte – ha ribattuto allora l’osimano -. Ho chiesto che la deroga non fosse applicata il venerdì e la domenica ma non ho avuto rassicurazioni. Morale della favola, nessun diritto per i residenti e carta bianca per gli organizzatori".