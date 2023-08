"Campus Barocco d’estate", sul palco Federico Guglielmo

Ultimo appuntamento con la rassegna "Campus Barocco d’Estate", che viene ospitata da un autentico gioiello come la chiesa di Santa Lucia a Serra San Quirico.

Questa sera (ore 21.15, ingresso libero senza necessità di prenotazione) il pubblico potrà ascoltare il concerto ‘Nel Teatro di verzura’, con musiche del sedicesimo e diciassettesimo secolo.

Ad esibirsi saranno l’Orchestra Barocca delle Marche e l’Ensemble del Campus Barocco. Primo violino e concertatore sarà Federico Guglielmo, che dirige e suona regolarmente con The Academy of Ancient Music, The Handel & Haydn Society di Boston e numerosi gruppi italiani ed europei.

Ha tenuto oltre mille concerti nei maggiori teatri e festival del mondo e ha realizzato più di cento incisioni con le più importanti case discografiche, tra cui l’integrale dei 125 Concerti per violino di Tartini e il "Vivaldi Project" con tutte le opere a stampa scritte del compositore veneziano.