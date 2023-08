Campus Barocco, scatta l’ora del violoncello Musica e suoni dal 1727 con Federico Toffano Il recital oggi alla Chiesa di Santa Lucia

"La voce dello spirito" è il secondo appuntamento dei concerti del Campus Barocco in programma stasera (ore 21.15) alla chiesa di Santa Lucia. In scena un pregiatissimo recital di violoncello solo, un interprete di prestigio internazionale, le "Suite" di Bach e i "Capricci" di Giuseppe Dall’Abaco. Protagonista il violoncellista Federico Toffano diplomato al conservatorio a Vicenza e specializzato con Gianantonio Viero, Giovanni Gnocchi e Mario Brunello. Da sempre Toffano ha avuto un grandissimo interesse per la prassi antica, grazie alla mamma suonatrice di Viola da gamba e al papà di Flauto dolce. Ha suonato regolarmente con prestigiose orchestre barocche internazionali. Suona un violoncello del 1727 del liutaio milanese Carlo Antonio Testore, oggi di proprietà della Jumpstart Foundation di Amsterdam.