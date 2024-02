Canale 5 contro Matelica: "Una partita di pallavolo per ricordare Concetta" La Croce Rossa Italiana organizza una partita di pallavolo in memoria di Concetta Marruocco, vittima di femminicidio, per combattere la violenza di genere. L'evento coinvolge la squadra 'Verdicchio di Matelica' e gli 'Angeli della TV' di Canale 5.