Cancellata pure la navetta: "Verso l’ospedale a piedi"

Nel buco nero dei tagli dell’orario estivo-festivo ci finisce anche la navetta dalla stazione di Torrette all’omonimo ospedale, la linea ‘35’. La denuncia è arrivata al Carlino attraverso una utente rimasta scottata l’altro ieri. La donna, residente a Palombina Vecchia, doveva recarsi all’ospedale per una visita di controllo, ma non avendo ricevuto comunicazione sui tagli applicati da Conerobus su tutte le linee dall’11 al 24 agosto, è rimasta con un palmo di naso: "La visita era programmata alle 9,15 _ racconta l’utente al Carlino _, sono arrivata alla stazione di Torrette e ho iniziato ad aspettare. Il ‘35’ non arrivava, ho pensato a un disservizio temporaneo, ma il tempo passava e l’appuntamento in ospedale si avvicinava. Ho deciso di chiamare Conerobus e lì con estrema tranquillità, quasi fosse una cosa normale, mi ha detto che il ‘35’ era stato cancellato per due settimane e invece di scusarsi la persona al telefono mi ha quasi accusato di non essersi informata. Mi ha detto che c’erano state campagne informative sulla stampa e sul sito era spiegato tutto, ma mi chiedo perché non abbiano inserito dei cartelli alle fermate, tipo alla stazione di Torrette per avvisare la clientela. È stata davvero una telefonata surreale, quasi sembrava che la colpa di quel disagio fosse la mia. Alla fine ho dovuto raggiungere l’ospedale in un altro modo e per il ritorno ho dovuto prendere il ‘30’ per la stazione, anche quello con corse ridotte, e poi tornare finalmente a casa". L’ospedale regionale di Torrette è stato un altro di quei siti particolarmente colpiti dai tagli del servizio urbano nelle due settimane a cavallo di Ferragosto. Oltre alla navetta ‘35’ cancellata, il ‘30’ e il ‘31’ (il primo va all’ospedale via stazione, Flaminia, l’altro dal Piano sale per Posatora) hanno subito un drastico taglio delle corse, con una frequenza di 50 minuti: "È stata una vera e propria esperienza _ aggiunge la malcapitata utente _, dalla navetta cancellata ai tempi lunghi per le altre linee, senza dimenticare la logistica. Quando ero in attesa per venire via dall’ospedale ho sentito altre proteste alla fermata dove non c’è una pensilina (c’è quella della fermata soppressa per i lavori all’ingresso dell’ospedale, ndr.), persone anziane sotto il sole, al caldo, senza potersi sedere se non su degli spartitraffico. E poi leggo che alcune linee, nonostante siano spesso vuote, continuano a viaggiare. La storia del bus ‘12’ mi fa davvero arrabbiare".