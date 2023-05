Candia in festa per i cento anni della signora Gina

Tutta Candia ha partecipato ieri mattina alla festa per i cento anni della signora Gina, una vera icona della frazione anconetana, nella quale ha vissuto e lavorato. Gina, infatti, è stata per tanti anni la bidella della scuola di Candia e ha visto crescere intere generazioni di studenti e ragazzi.

La festa ieri si è svolta sul sagrato della chiesa di Candia, alla presenza anche del sindaco Valeria Mancinelli che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e non è voluta mancare all’appuntamento con la sua concittadina. Nonna Gina è stata sommersa dall’affetto dei suoi familiari, dei parenti, degli amici, ma anche di tanta altra gente della frazione di Candia che in lei ha sempre riconosciuto quei valori di genuinità e cortesia. Arzilla, sorridente e per nulla affatto stanca, la signora Gina si è lasciata andare a fotografie e momenti ricordo che per l’intera Candia resteranno indelebili.