Candidati e cittadini si incontrano per il post elezioni L’idea dell’associazione ’L’Isola’ per giovedì sera

Riflessioni post elettorali, l’associazione culturale ’L’Isola’ organizza un momento di confronto e riflessione sugli esiti della stessa tra candidati e semplici cittadini. Appuntamento giovedì alle 21.15 nei locali dell’associazione di via Giordano Bruno, 3. "Da una parte l’analisi dei voti espressi – spiegano –, dall’altra una riflessione su una così scarsa partecipazione al voto. Questa scarsa partecipazione è forse il dato più significativo e che richiede un supplemento di attenzione. Una riflessione pubblica e collettiva ci sembra un buon punto di partenza e un modo per riavvicinare politica e cittadini. Viviamo un tempo in cui ci si lamenta facilmente e si stigmatizzano comportamenti ma è necessario che alle lamentele seguano occasioni per poter dire la propria, per confrontare serenamente idee e preoccupazioni. Per costruire – concludono – il futuro e non consumare il presente".