"Candidato entro metà mese" Silvetti resta saldo in pole

Candidatura a sindaco di Ancona, il centrodestra continua a prendere tempo e neppure le dichiarazioni del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, aiutano a capire quando il nodo verrà definitivamente sciolto: "Le segreterie regionali stanno lavorando e lo stanno facendo al meglio, presto arriverà una condivisione totale sul candidato. Le tempistiche – risponde Acquaroli –? Entro pochi giorni sono certo che l’ufficializzazione del candidato sindaco per la corsa al comune capoluogo di regione arriverà. Di sicuro entro la prima metà di gennaio". Sul nome nessuna conferma su quello che appare l’unico candidato plausibile al momento, ossia l’attuale presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti, eppure il protrarsi della tempistica qualche preoccupazione in seno al centrodestra c’è: "Ci sono stati dei problemi logistici per mettere tutti attorno a un tavolo – spiega una fonte del centrodestra –, tra malattie e incontri saltati all’ultimo momento. Non esiste un caso e non credo ci saranno delle sorprese". Tanto ottimismo insomma, di fatto i tempi si stanno enormemente allungando.

La volontà iniziale dei vertici dei partiti che formano la coalizione di centrodestra era quella di indicare un candidato ufficiale addirittura prima delle Primarie del centrosinistra, che si sono svolte il 27 novembre scorso. Il calendario è slittato di parecchio e i continui rinvii fanno pensare a una disputa attorno al nome di Daniele Silvetti, lo ricordiamo membro di Alleanza Nazionale e poi di Forza Italia, e alla sua volontà di candidarsi in seno a una lista civica. Lui stesso, in una intervista rilasciata al Carlino a margine di un evento legato al Parco del Conero, aveva fatto capire che sarebbe stato pronto a mettersi in gioco. Evidentemente i tre gruppi principali che formano la coalizione, Forza Italia, Lega e soprattutto Fratelli d’Italia che ha la netta maggioranza, non si trovano su tutto e dunque vanno limati alcuni aspetti. Il problema, semmai, è la disponibilità di un nome alternativo a quello di Silvetti, un candidato pronto e competitivo.

Nome che al momento potrebbe non esserci. Il centrodestra ad Ancona ha l’occasione più grande di sempre per sottrarre il capoluogo di regione al centrosinistra e al Partito Democratico, e più che l’urgenza dei tempi, in fondo mancano almeno cinque mesi al voto, sarà basilare fare la scelta giusta per non bruciarsi la chance di una vita. Forse l’ultima.