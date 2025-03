Candidato il restauro dell’organo del Gentile

Il Comune di Fabriano partecipa alla nona edizione del concorso Art bonus organizzato da Ales spa in collaborazione con il Ministero della Cultura e Promo Pa Fondazione – LuBeC Lucca Beni culturali che intende premiare i progetti beneficiari dell’Art Bonus più votati. Quest’anno il municipio ha scelto di candidare il restauro dell’organo all’interno del teatro Gentile che è stato riportato al suo antico splendore grazie a un attento restauro filologico. Si vota fino a mezzogiorno del 14 aprile. Per votare occorre cliccare su: https://bit.ly/Concorso_VotaOrgano e poi confermare il proprio voto cliccando nel link inviato via mail. Fase 2, il click day: dall ore 8 alle 20 del 15 aprile.

L’organo, un raro esempio di ingegno e creatività italiani, è un assemblaggio di materiali di varia provenienza, frutto di lavorazioni artigianali di fine Settecento. Caratterizzato da sei registri, possiede una voce scura e avvolgente, tipica degli organi dell’epoca. Tra i momenti salienti della sua storia, si ricorda la richiesta del maestro Pietro Mascagni, che lo utilizzò nel 1905 per una rappresentazione al teatro Gentile della "Cavalleria Rusticana". Dopo un lungo oblio, durante il quale lo strumento è stato persino danneggiato, oggi ritrova la sua collocazione naturale nel teatro.