"Candidatura a Comune Plastic Free 2024: avviata a Osimo"

Iniziate le pratiche per la candidatura a "Comune plastic free 2024". All’incontro con il vice referente regionale Leonardo Puliti in Comune, erano presenti il sindaco e l’assessore all’Ambiente Michela Glorio. Per poter essere selezionata, Osimo deve risultare idonea a cinque requisiti di selezione: rapporto di collaborazione con l’organizzazione ambientalista, corretta gestione dei rifiuti urbani, contrasto effettivo agli abbandoni illeciti, educazione e sensibilizzazione dei cittadini e realizzazione di azioni virtuose.