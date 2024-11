"Candlelight" alla Mole per un omaggio a Ennio Morricone

La magia della musica di Ennio Morricone (e non solo) in una location resa anch’essa magica dalla luce di centinaia di candele. E’ l’evento in programma oggi (ore 19.30) nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. Si tratta di uno dei concerti ‘Candlelight’ che tanto successo hanno avuto nei mesi scorsi, perché consentono di vivere un’esperienza musicale e multi-sensoriale molto particolare, illuminati dalla luce ‘confortante’ delle candele. Il pianista Roberto Franca eseguirà una serie di brani di Morricone (‘C’era una volta il west’, ‘Amapola’, ‘Ultima diligenza di Red Rock’, ‘Gabriel’s oboe’, ‘Cinema Paradiso Love Theme’, ‘La febbre dell’oro’, ‘La califfa’, ‘Rabbia e tarantella’), alcuni di Nino Rota (‘Amarcord’, ‘La dolce vita’, ‘Il padrino’), ‘La vita è bella’ di Nicola Piovani e ‘Les beatitudes’ di Vladimir Martynov Le porte dell’auditorium apriranno 30 minuti prima dell’inizio del concerto. Si raccomanda la puntualità, perché non saranno consentiti ritardi.