"Candlelight": concerti tributo a Einaudi, i Queen e gli Abba

All’auditorium della Mole Vanvitelliana si rinnova la magia di ‘Candlelight’, la serie di concerti a lume di candela che rendono la fruizione della musica particolarmente intensa ed emozionante. Oggi l’appuntamento è doppio. Alle ore 19.30 è in programma il tributo a Ludovico Einaudi, mentre alle 21.30 a essere omaggiati saranno due popolarissimi gruppi come i Queen e gli ABBA. In entrambi i casi a suonare sarà il pianista Pietro Beltrani.

‘Candlelight’ è un format di concerti dal vivo prodotti da Fever, con lo scopo di democratizzare l’accesso alla musica classica. Un progetto innovativo che offre un’esperienza unica attraverso l’offerta di variegati programmi, pensati per soddisfare tutti i gusti. Proposto da talentuosi musicisti locali in luoghi iconici illuminati da migliaia di candele, ‘Candlelight’ crea un’atmosfera intima e suggestiva.

Anche chi non ha mai pensato di assistere a un concerto di musica classica, potrà così connettersi con i capolavori di compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin, e al tempo stesso apprezzare interpretazioni contemporanee dei grandi successi di artisti come Queen, ABBA, Ed Sheeran e Coldplay, oltre ai maestri delle colonne sonore come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani.