"Cane antridroga ogni settimana"

"La loro presenza a Falconara avrà cadenza settimanale e interesserà le zone più a rischio". Così l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia, confermando e illustrando l’impegno futuro di Billy, il cane antidroga che arriva da Tolentino, e del suo conduttore Giorgio Aringoli, al fianco degli agenti falconaresi. L’accordo sottoscritto con tra il Comune falconarese e il Municipio cremisi, infatti, assicurerà "un ulteriore strumento per garantire la sicurezza in città", ha aggiunto Baia, portando a compimento "un progetto che faceva parte del nostro programma elettorale". Billy, dopo il test ben riuscito di giovedì pomeriggio quando ha scovato subito 15 grammi di stupefacenti sugli autobus, e il suo assistente "saranno impegnati nel pattugliamento delle strade e nel controllo di conducenti e passeggeri" e lavoreranno in stretta sinergia con gli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, guidati dal comandante Luciano Loccioni. Si diceva della prima uscita: quando portato in città, il pastore tedesco ha mostrato un fiuto eccezionale ed ha recuperato 11 grammi di hashish suddiviso in tre pezzi e 3.5 grammi di cristalli di droga sintetica, abbandonati su tre mezzi pubblici.