Cane impaurito dagli spari Botte ai bimbi: condannato

Gli spari di Capodanno avevano terrorizzano il suo cane così il padrone era uscito per rimproverare dei ragazzini ma era finita a botte. L’uomo, un 52enne senigalliese, voleva solo che smettessero ma si è ritrovato a processo per lesioni aggravate e minacce. Davanti al gup Francesca De Palma è stato condannato in abbreviato condizionato, per il solo reato di lesioni, a pagare 600 euro di multa.

L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Subiaco, ha ottenuto l’abbreviato condizionato alla testimonianza di due persone e raccolta durante le indagini difensive, per spiegare come il 52enne aveva agito solo in difesa dell’animale. I fatti risalgono a due anni fa, era il 31 dicembre del 2020. Il 52enne, di professione trasportatore, abitava nella frazione di Scapezzano, e da pochi mesi aveva preso in casa un cucciolo di cane. La bestiola era rimasta intimorita degli spari che, già dalla mattina, venivano fatti a distanza molto ravvicinata un po’ in tutta la frazione, anche se i botti erano stati vietati da una ordinanza comunale. Anche dopo mezzanotte si continuava a sparare. Il padrone era quindi uscito ed era scoppiata una colluttazione con dei ragazzini che poi lo hanno denunciato per le botte prese.