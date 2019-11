Jesi (Ancona), 27 novembre 2019 – Spavento stamattina, poco prima delle 10, in piazza della Repubblica: un cane di grossa taglia che girava libero tra i banchi del mercato ne ha azzannato un altro più piccolo spezzandogli la schiena. La polizia locale è al lavoro per cercare la proprietaria del cane che si sarebbe liberato dal guinzaglio della propria padrona.

Sul posto anche la Croce Verde perché il volpino preso prontamente in braccio dalla padrona dopo l’assalto, le ha causato delle ferite alle mani. Il piccolo volpino dal nome importante, Leone, di 4 anni, è stato prontamente portato dal veterinario. Non aveva sensibilità gli arti: avrebbe subito danni alla colonna vertebrale. Cane e proprietaria hanno trovato rifugio in un negozio all’inizio di corso Matteotti, ma nel frattempo la padrona con il grosso cane si era allontanata facendo perdere le proprie tracce.