Cane precipita dal balcone e muore sul colpo

Un volo di oltre otto metri che non ha lasciato scampo a un cagnolino disabile. Domenica, attorno alle 18.30, l’allarme è scattato in via Leopardi, quando il barboncino, per cause in corso d’accertamento, è improvvisamente precipitato dal terzo piano di un edificio di via Leopardi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, ma per il cagnolino non c’era già più nulla da fare.

L’animale aveva diciassette anni. Il cane, non vedente, domenica era stato lasciato in casa dal proprietario, che vive fuori regione, in visita al figlio. L’animale ha forse cercato di uscire dal balcone, oppure è rimasto imprigionato nelle inferriate, e per divincolarsi è caduto sulla pubblica via. Un volo che gli è stato fatale. Sono intervenuti successivamente anche gli agenti di polizia locale falconaresi e il tecnico reperibile dell’Ast Ancona, per il recupero dell’animale deceduto.

Al momento non sarebbero state elevate sanzioni al proprietario, sopraggiunto poco dopo sul posto addolorato per quanto accaduto in quella che sembrava una tranquilla domenica pomeriggio. Eventuali sanzioni potrebbero scattare una volta terminati tutti gli accertamenti sanitari sul corpo del povero barboncino.