Ancona, 6 febbraio 2019 - Per anni è rimasto segregato in un casolare abbandonato e pericolante, circondato dalle proprie feci e da una infinita quantità di rifiuti e detriti di vario genere. Ed è in queste condizioni che le guardie zoofile dell’Oipa di Ancona hanno trovato Billy, un epagneul breton di 11 anni, durante un intervento congiunto con le forze della Polizia Locale ad Agugliano (Ancona).

Billy è stato sequestrato. Ora si trova al sicuro, in canile, dove sarà accudito e curato, mentre il nucleo delle guardie zoofile dell’Oipa di Ancona si attiverà affinché venga affidato a un nuovo custode. Per il proprietario, già noto per segnalazioni relative alla cattiva gestione degli animali, è scattata la denuncia per maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Il cane viveva rinchiuso tra le quattro mura di un casolare, peraltro a rischio di crollo, da cui non aveva la minima possibilità di uscire. Viveva al buio, in una cuccia di fortuna, in un ambiente le cui condizioni igienico sanitarie erano disastrose. Oltre ai rifiuti, accumulati ed accatastati in pile sparse per tutta la struttura, la presenza delle moltissime deiezioni del cane aveva reso l’aria dell’ambiente irrespirabile.

“Giunti sul posto abbiamo notato che il rischio di crollo costituiva un pericolo per la vita del cane, privato di ogni possibilità di fuga, e per questo abbiamo contattato il proprietario che, però, si è totalmente disinteressato del caso. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine siamo riusciti a liberare l’animale – spiega Rocco Coretti, coordinatore delle guardie zoofile dell’Oipa per la regione Marche – Ancora oggi, purtroppo, c’è chi considera gli animali come semplici oggetti di cui si possa disporre a proprio piacimento, senza conseguenze: per questo motivo casi come questo devono portare a forme di giustizia e punizione dei responsabili”.