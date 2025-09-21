Cane ucciso nel parco, a centinaia alla manifestazione di Ancona. “Giustizia per Narcos”

Ancona, 21 settembre 2029 – Le magliette con la foto del cane e la scritta “giustizia per Narcos”, i cartelli per augurare al cane “buon ponte” e “giù le mani dai più deboli” e uno striscione con impressa la frase “Narcos non doveva morire”. Così piazza Roma si è riempita ieri pomeriggio di animalisti e cittadini che hanno accolto l’invito della manifestazione organizzata da Enrico Rizzi, il noto attivista siciliano che si batte per i diritti degli animali e molto seguito sui social.

Rizzi ha organizzato l’iniziativa dopo l’uccisione da parte di un poliziotto, avvenuta il 14 settembre scorso in un parco di via Osimo, del cane Narcos, un meticcio di due anni nato dall’incrocio di un pitbull e un amstaff. Era in corso una operazione antidroga quando almeno due proiettili hanno colpito il cane uccidendolo. Una vicenda su cui dovrà fare chiarezza la magistratura dopo la denuncia sporta ai carabinieri dalla proprietaria del cane, Alessia Sosa Gomez, di 20 anni.

La manifestazione ieri è iniziata alle 15.45, con l’arrivo di Rizzi accolto anche da diversi volontari di associazioni animaliste come la Lav, l’Oipa e Animal Voices United. "Siamo qui non per un interesse personale – ha detto Rizzi - ma per rendere giustizia a qualcuno che purtroppo non ha né avvocati, né sindacati e non si può difendersi in alcun modo come gli animali. Ne ho lette di tutti i colori in questi giorni e voglio sottolineare che chi ama gli animali è una persona per bene, questo se lo devono mettere in testa tutti, è una persona che ha un cuore e che a differenza di altri non è indifferente al prossimo perché capisce che gli animali soffrono come noi”.

Applausi e cori al grido di “giustizia e libertà per tutti gli animali”, “vergogna”, la manifestazione è andata avanti per due ore con l’attivista che ha più volte ripetuto una richiesta indirizzata al questore di Ancona: “Non dico di sospendere il poliziotto che ha sparato – ha continuati Rizzi – ma quanto meno di toglierlo dal servizio su strada fino a quando le indagini non chiariranno i fatti". Anche la proprietaria del cane si è unita alla manifestazione.

"Narcos non era un cane cattivo – ha detto Alessia, scoppiando a piangere commossa - era bravo con tutti, era come un bambino. Mi manca molto ma da lassù mi dà la forza”. Sul finire della manifestazione non sono mancati momenti di tensione quando una ragazza ha preso il megafono per dire la sua allargando la questione al genocidio di Gaza. Un intervento non gradito da Rizzi.