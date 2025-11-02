Canestrari lancia Olivetti: "Apprezzato anche oltre i confini del centrodestra"

Alan Canestrari, assessore alle Attività economiche per Forza Italia, conferma il suo appoggio a Massimo Olivetti in vista delle comunali che si terranno a primavera.

Assessore, il candidato proposto dal Partito Democratico è Dario Romano…

"È un bravo ragazzo che si è sempre impegnato prima nella lista Vivi Senigallia e poi nel Pd, e ritengo che se sarà confermata la sua candidatura sia un giusto riconoscimento per per quanto fatto per il suo partito".

Lei ha dichiarato pieno sostegno al sindaco Olivetti in vista delle comunali, ma il suo partito, Forza Italia, chiede l’apertura di un tavolo per le consultazioni…

"A mio avviso non è del tutto corretto etichettare la coalizione con a capo Massimo Olivetti come unicamente di centrodestra: durante il nostro mandato abbiamo dato visione di come dovrebbe essere governata una città, e non abbiamo mai messo etichette su qualcuno o sui progetti secondo le appartenenze politiche. Le buone idee e le persone valide vanno anzi sempre tenute in considerazione, chi ha avuto a che fare con me penso possa averlo ben capito. Olivetti è espressione del mondo civico e quindi la coalizione sarà formata sia dai partiti dell’area di centrodestra che da tutti coloro che hanno a cuore la città, i quali credono che quanto è stato improntato in questi cinque anni sia la giusta via per far prosperare Senigallia e i suoi cittadini".

Questo week-end, ad animare il centro c’era il ‘Foro della paura’, ma sono tante le iniziative in vista del Natale, può anticiparci qualcosa sul programma degli eventi?

"Abbiamo gia programmato come di consuetudine un autunno con eventi per la città, che ci traghetterà al periodo natalizio, dove l’illuminazione sarà protagonista, fino ad arrivare ai saluti del 2025 con la festa in piazza Garibaldi. Stiamo trattando uno scoppiettante primo dell’anno, sempre nella stessa piazza. Siamo poi già al lavoro per organizzare la rassegna degli eventi 2026, partendo dalla tradizionale sfilata dei carri di Carnevale. Da non dimenticare è il calendario del teatro La Fenice".

Silvia Santarelli