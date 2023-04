"Cani avvelenati nel parco Silvestri, valuteremo telecamere"

"Non pensavamo che fosse necessario installare la videosorveglianza anche in un’area dedicata alla sgambatura di cani, ma evidentemente l’inciviltà e la cattiveria umana possono arrivare anche lì. Tutta la solidarietà ai proprietari degli animali vittime del veleno lasciato nel parco Silvestri, con l’auspicio che abbiano fatto regolare denuncia alle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità". Ad affermarlo dopo l’increscioso episodio è il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. "Come amministrazione provvederemo a chiedere alla Osimo Servizi di relazionarci sul cronoprogramma nella manutenzione del verde e nel caso di essere il più celeri possibile. Valuteremo poi se sarà possibile installare una telecamera nella zona".