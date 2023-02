"Cani guariti, ripartano le adozioni"

Un tavolo tecnico per rendere adottabili i cani, affetti da bucella canis e ora guariti, che facevano parte del canile sequestrato due anni fa. E’ l’appello lanciato alle istituzioni regionali e sanitarie dalle associazioni animaliste. "Dal 28 novembre scorso risultano negativizzati 78 cani precedentemente affetti da brucella canis che, ovviamente con le dovute precauzioni, potrebbero essere dati in adozione sottraendoli ad una vita di sofferenza. A tutt’oggi non è stato possibile procedere al loro affido per motivi che non riusciamo a comprendere -affermano Oipa, Lndc, Lav e Enpa- Da quanto ci è stato riferito, sembra mancare ancora il parere del Ministero della Salute sulla possibilità di trasferire i cani presso le famiglie, parere che si sta attendendo da diverso tempo, durante il quale gli animali continuano a trascorrere la vita nei box mentre potrebbero avere una idonea collocazione presso le case degli adottanti i che li stanno attendendo". Le associazioni ricordanche "oltre ad assicurare un maggiore benessere degli animali, l’affido consente di evitare che le spese di gestione continuino a gravare sulla Regione Marche, con notevole risparmio di risorse economiche che potrebbero trovare altre allocazioni". "Siamo tutti ben consapevoli che il focolaio di Trecastelli rappresenta un importante caso di studio sulla Brucellosi, sappiamo che i dati raccolti sono e saranno fondamentali per la stesura di linee guida che potranno "fare scuola" quanto meno a livello europeo, ma l’adozione di questi cani non preclude in alcun modo la raccolta e lo studio dei dati -proseguono- Con la presente siamo pertanto a chiedere con forza che venga dato concreto impulso alle attività finalizzate a dare in affido i cani risultati negativi ai test per la Brucellosi e che, allo scopo, venga finalmente predisposto il modulo di consenso informato da mettere a disposizione dei potenziali adottanti". Le associazioni animaliste chiedono anche se "i cani positivi alla Brucellosi stiano seguendo il protocollo terapeutico più volte ipotizzato in passato".