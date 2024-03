Cani importati illegalmente. Trenta esemplari sequestrati: erano in condizioni precarie

Cani importati illegalmente dalla Turchia: 21 cuccioli e 9 esemplari adulti sequestrati dalla Guardia di Finanza e dalle Dogane. Non avevano neppure compiuto 90 giorni i cagnolini che sono stati trovati in condizioni precarie a bordo di un’auto proveniente dalla Turchia. Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Ancona li hanno scoperti al porto, durante i consueti controlli in sinergia con i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli. A bordo della vettura, sbarcata da una motonave arrivata dalla Grecia, un uomo e una donna (lui di nazionalità turca, lei tedesca), denunciati per traffico illecito di animali da compagnia e per il reato di maltrattamento. Gli animali sono stati sequestrai, affidati e custoditi presso un’idonea struttura di Ancona, a disposizione dell’autorità giudiziaria dorica, in attesa di successivi provvedimenti. Dentro l’auto, lo dicevamo, 30 cani trasportati in condizioni precarie, in violazione alle normative in materia di protezione degli animali da compagnia. I due pare cercassero di introdurli illegalmente in Italia. I 21 cuccioletti erano stipati in tre trasportini, mentre i nove cani adulti (tutti di piccola taglia) si trovavano dentro un unico box. Gli animali, a causa delle modalità di trasporto evidentemente inadeguate, si presentavano in condizioni di forte stress e quando i militari e i funzionari delle Dogane li hanno trovati, hanno manifestato un certo nervosismo e un accentuato stato di malessere. La coppia proprietaria degli animali avrebbe tentato di introdurli nel territorio dell’Unione Europea: peccato però che quegli animali fossero sprovvisti della prescritta documentazione e la non avessero alcuna attestazione riguardo il rispetto della profilassi prevista dalla normativa veterinaria vigente. I 21 cuccioli, come dicevamo, non avevano neppure compiuto i 90 giorni, età minima – questa – per poter essere trasportati. Gdf e Dogane hanno inoltre appreso come fossero privi di microchip e di qualsiasi altro tipo di documentazione. Il chip, invece, era correttamente inserito nel sottopelle degli esemplari adulti, che però non riportavano una documentazione sanitaria completa. I 30 cani, impauriti e spaesati, sono stati immediatamente sottoposti a visita e, accertate le loro condizioni di salute, si è proceduto alle formalità previste per la loro regolarizzazione applicando (come da normativa) i microchip per l’identificazione.

Nicolò Moricci