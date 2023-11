"Cani, irregolarità nell’allevamento". Scatta maxi multa

Irregolarità amministrative in un allevamento di cani: scattano 800 euro di sanzioni nei confronti di un allevamento di cani di Jesi. Dal controllo sono state accertate diverse irregolarità amministrative. L’intervento, a cura dell’Unità tutela del benessere animale della polizia locale, è stato compiuto nei giorni scorsi e ha permesso di verificare anomalie tra quanto riscontrato dagli agenti e quanto riportato nel registro nazionale dell’anagrafe canina. Innanzitutto, nell’allevamento erano presenti 11 cani, mentre dall’apposito registro nazionale ne risultavano altri 13 intestati al gestore, di cui lo stesso ammetteva il decesso senza il conseguente aggiornamento amministrativo. Degli 11 animali presenti, uno registrava un microchip non ancora aggiornato all’azienda sanitaria, mentre per altri 3 si riscontrava una discordanza anagrafica, dal momento che risultavano intestati a una donna di Jesi, ma effettivamente con residenza registrata in un Comune della Vallesina. Tra mancate comunicazioni di decessi, mancati aggiornamenti di residenze e mancata comunicazione alla azienda sanitaria territoriale del microchip, al gestore sanzioni per 800 euro.