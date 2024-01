Cani sequestrati,. Latini preme per le analisi

Dino Latini, presidente del Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione riguardante il sequestro dei cani positivi presso l’allevamento It Show Kennel. "Nel mese di gennaio 2021, l’allevamento fu sequestrato a causa delle condizioni spaventose in cui gli animali erano detenuti, con alcuni affetti da brucellosi canina, una zoonosi trasmissibile all’uomo – spiega -. Le associazioni di protezione animali e l’Associazione di Osimo Amici Animali hanno fornito un supporto concreto alle autorità un, contribuendo con cibo, cucce, medicinali, e inviando volontari e veterinari per accudire gli animali. Ad oggi, grazie agli sforzi delle associazioni, sono stati adottati 389 cani". Sono circa 280 i cani ancora presenti nella struttura, in attesa di un ulteriore controllo da parte del servizio veterinario per la negativizzazione. Lo scorso giugno, il Servizio Veterinario ha effettuato ulteriori test per la brucellosi sui cani ancora positivi, ma l’iter burocratico relativo alle analisi non è stato ultimato. Il Consigliere Latini ha interpellato il presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli e l’assessore competente, chiedendo di conoscere l’effettiva situazione in merito al contagio da brucellosi canina a seguito dei test effettuati nel mese di giugno 2023. Ha chiesto anche informazioni sulle terapie adottate in base all’indice di infezione da brucellosi canina.