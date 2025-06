Cani, spiaggia chiusa: "Non si fa così il turismo"

Non si placa la discussione rispetto alla spiaggia per cani nella zona antistante la stazione ferroviaria di Falconara, non ancora pronta in quanto è stato necessario attendere la fine dei lavori di ripascimento a Villanova (mercoledì) e considerato che i mezzi transitassero proprio di lì. La sistemazione di quel tratto di arenile partirà a breve, "con l’obiettivo di completare tutto entro la prossima settimana". Parole, queste, dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna, che ieri sulle colonne del Carlino aveva risposto al Comitato Myfido che richiedeva il ripristino dello spazio con affaccio sul mare da frequentare insieme ai propri amici a quattro zampe.

Ma al Comitato sembrerebbero non essere bastate le rassicurazioni dal Castello. Sicché l’associazione animalista, ieri, è tornata alla carica: "La vocazione turistica della città è solo un miraggio – tuonano –. Ovunque in Italia ormai pullulano stabilimenti, spiagge libere, iniziative come gli accessi a fasce orarie per far sì che anche chi ha un cane possa vivere tranquillamente l’estate insieme a lui. Sono anni che chiediamo piccoli passi un po’ di coraggio, la lungimiranza nel seguire una strada che è già tracciata, volenti o no. E se ne faccia una ragione chi considera il mare una proprietà privata. Il mare è di tutti. Ad oggi questo è quello che ci offre la nostra città", e mostrano sui social la foto del litorale fronte stazione, in cui è cresciuta persino l’erba. "Buone vacanze", concludono.

E per il Comitato alcuni problemi ci sarebbero anche nella spiaggia di Rocca Mare: "Andrebbe fatta manutenzione alla doccia, che presenta criticità da quattro anni, ovvero da quando è stata aperta la spiaggia pet-friendly. Poi si era parlato di un nuovo contatore, ma neppure quello si è visto, al pari di un bagno". Per il Myfido, quindi, c’è ancora "molto da fare per rendere i due spazi per i cani veramente accessibili. Ma bisognerebbe farlo in fretta, altrimenti l’estate finisce".