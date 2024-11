Cani tenuti in cattive condizioni. Sei a giudizio, patteggiano in tre

In sei sono stati rinviati a giudizio, inizierà il processo il prossimo 2 luglio, e in tre hanno patteggiato con pene che vanno da 1 anno e 4 mesi ad 8 mesi. Si è chiusa così ieri pomeriggio l’udienza preliminare per il caso dell’allevamento di cani "It Show Kennel" a Trecastelli. Nella struttura furono trovati centinaia di animali di piccola taglia, di razza, in cattive condizioni, affetti anche da brucellosi (una malattia infettiva provocata da batteri molto pericolosi). All’allevamento furono messi i sigilli a gennaio del 2021. Il gup Alberto Pallucchini ha rinviato a giudizio Franco e Olga Fraboni, proprietari dell’allevamento, Daniele Vatalaro, allevatore, Roberto Giordani, diretto servizio sanità animale dell’ex Area Vasta 2, Giorgio Guidoni e Roberto Marchetti, entrambi dirigenti veterinari dell’azienda sanitaria. Hanno patteggiato Maryanna Fraboni, figlia del proprietario dell’allevamento, ad 1 anno e 4 mesi, Samantha Raugei (allevatrice) e Giulia Caterbetti (veterinaria), entrambe a 8 mesi. Pena sospesa per tutti. Le accuse, a vari titolo, sono di abbandono di animali, disastro colposo, corruzione, esercizio abusivo della professione di veterinario, false attestazioni, falso ideologico, omissioni di atti d’ufficio, traffico illecito di animali, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, sostituzione di persona e falsa attestazione sanitaria. Il caso era esploso tre anni fa, quando i carabinieri forestali, con il nucleo di polizia ambientale, insieme anche alle guardie zoofile. Legambiente e l’associazione animalista di Osimo Amici Animali, avevano scoperto quasi 900 cagnolini tenuti in pessime condizioni tali da generare in loro sofferenza.